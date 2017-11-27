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Atakum'da üç proje birarada !

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Atakum'da üç proje birarada !
Taflan Mahallesinde yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Taflan Sosyal Tesislerinin bölgeye hareket kazandırdığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “ Projemizin içinde Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür evi bulunuyor "dedi.

Atakum İlçesinde sportif ve kültürel alanların arttırılması için hızlı bir çalışma programı uygulayan Atakum Belediyesi, Taflan Mahallesinde futbol sahası, düğün salonu ve kültür evinden oluşan kompleks alanın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha da gelişmesi için projelerimizi ardı ardına vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Taflan Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür Evi projesinin bölgeye önemli bir değer katttığını ve birçok önemli farklı ihtiyaca hizmet ettiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Taflan’da artık gençlerimiz sportif faaliyetlerini kendi mahallelerinde gerçekleştiriyor, evlenmek isteyenler kendi mahallelerindeki düğün salonunda evleniyor ve kültürel, sanatsal etkinliklerin içerisinde olmak isteyenler Kültür Evi ile bu isteklerini yine kendi mahallelerinde gideriyor. Konferansların verilebildiği tesis içerisinde bilgilendirme çalışmaları, sağlık taramaları, kurslar ve daha birçok çalışma da gerçekleştirilebiliyor. Bizim için en büyük öncelik, halkımızın ne istediğidir. Bu düşünceden hareketle Taflan Mahallesi ve civarındaki diğer mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu önemli kompleksi ilçemize kazandırdık” diye konuştu.  Ali Ufuk ATASEVEN 

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