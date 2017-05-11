ATAKUM'DAKİ GARİP SATIŞ DAVALIK OLDU

Atakum Belediyesi'nin mülkiyetinde olan bir arazinin satışı davalık oldu. CHP Meclis Üyesi Tüfek, "7 meclis üyemizin müdahil olduğu dilekçeyle bölge idare mahkemesine verdik" dedi

Samsun'un Atakum İlçesi'nde yer alan ve Atakum Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan 564 metrekare arazinin satışı yapıldı ancak, sonrasında yaşananlar yılan hikayesini aratmadı. Araziyi satın alan şahıs belediyeden aldığı arazinin ücretini ödemeden müteahhite kat karşılığı verdi. İnşaat başladı katlar çıkıldı, aylar sonrasında belediye 'parasının peşine düşüp' inşaatı durdurdu.

Arsa parası ödenmeden önce inşaatı başlatılan arazi satışındaki karışıklık bununla da bitmedi. Belediyeye ait arazinin ücreti olan 245 bin 867 TL'yi zamanında ödemeden araziyi kat karşılığı müteaahhite veren kişinin başka bir yerdeki aynı değerde olmayan yeriyle takas yapılması da tepkilere neden olunca teklif geri çekildi. Bu arada müteahhit arsada inşaatı devam ettirirken, Atakum Belediyesi arazi ücretinin peşine düştü ve ödenme alamayınca da inşaatı durdurdu. Daha sonra arsa bedeli ödenince inşaatın devamına izin verildi ancak, konu Atakum Belediyesi Denetim Raporu'nda ayrıntıları ile alınınca, CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek ve 7 meclis üyesinin imzası ile Bölge İdare Mahkemesi'ne işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açıldı.

ENCÜMEN ŞİRKET ORTAĞI

Açtıkları davanın içeriği ve Atakum Belediyesi Denetim Raporu'nda yer alan tespitler hakkında bilgi veren CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek, "İnşaatın ortağı ve yapı ruhsatında müteahhit olan kişi, satışın yapıldığı dönemde Encümen üyesi ve işlemde imzası bulunuyor. 5393 sayılı kanunun 35. maddesine göre encümen üyeleri böyle bir toplantıya katılamazlar. Ayrıca söz konusu şirket ortağı ve encümenin yönetiminde arsa birleştirme kararı ve yapı ruhsatı verilmiştir. Bu usulsüzlükler nedeniyle 7 meclis üyemizle birlikte Bölge İdare Mahkemesi'ne iptal ve yürütmeyi durdurma talebi ile dava açtık" dedi.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber