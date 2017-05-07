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Atakumlu gençler fidan dikti

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Atakumlu gençler fidan dikti
CHP Atakum Gençlik Kolları, 6 Mayıs 1972’de asılarak idam edilen devrimci liderleri anmak adına Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı temsil eden 3 fidanı toprağa diktiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum Gençlik Kolları, 6 Mayıs 1972’de asılarak idam edilen devrimci liderleri anmak adına Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı temsil eden 3 fidanı toprağa diktiler. Etkinliğe Samsun CHP Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Atakum İlçe Başkanı Cemil Deveci ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri katıldı.

İLK FİDAN KEMAL ZEYBEK’TEN
3 Fidan etkinliğinde dikilecek fidanların ilkini CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek dikti. Kürek ile fidanın dikileceği yeri de kendi açan Zeybek, düzenlenen etkinlik için CHP Atakum Gençlik Kollarına teşekkür etti. CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Ozan Demirci, "Fidanlarımızı sonsuzluğa, tam bağımsız Türkiye'ye ve tüm halkların kardeşliğine adıyoruz" dedi.

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