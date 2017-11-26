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Atakumlular hamsiye doydu

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Atakumlular hamsiye doydu
Samsun'un Atakum İlçesi'nde düzenlenen 3. Hamsi Şenliği'nde katılımcılara 10 tonun üstünde hamsi ikram edildi. Şenliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Taşçı, "Vatandaşlarımızla doyasıya güzel bir gün geçirdik" dedi

Atakum Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Hamsi Şöleni'ne binlerce vatandaş katıldı. Atakum Belediyesi Yalı Kafe önünde düzenlenen şölende vatandaşlar için 10 ton hamsi pişirildi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Samsunlular, şölenin yapıldığı Atakum sahiline akın etti. 

Vatandaşlar, yöre sanatçılarının şarkıları ve halk oyunları eşliğinde doyasıya eğlendiler. Vatandaşlara hamsi ızgara, hamsili pilavın yanında hamsili pide de ikram edildi. Etkinlikten oldukça mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

HAMSİLİ PİDE İKRAMI
Hamsi Şöleni vesilesi ile insanları bir araya getirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. 3. Hamsi Şöleni'ni düzenleyerek birlikteliğimizi, beraberliğimizi ülkemize yansıtalım istedik. Samsunlu vatandaşlarımıza hem hamsi ikramımız oldu hem de müzikal eğlenceler sunduk. Burada hamsili pilav, hamsi ızgara ve ilk defa yaptığımız hamsili pideyi vatandaşımıza ikram ettik" dedi.

Şölende kısa bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, insanları güzel bir günde bir araya topladığı için Başkan Taşçı'ya teşekkür etti. İkramların dağıtıldığı masaların dışında mangalların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, balıkları alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yöresel kıyafetleriyle horon tepen katılımcılar, tulum ve kemençe eşliğinde Karadeniz şarkıları söyleyerek eğlendi.

Hamsi Şöleni'ne ayrıca AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP İl Başkanı Taner Tekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

atakum-hamsi-soleni5.jpgAtakum Belediyesi'nce düzenlenen şenlikte, uzunluğu 40 metreyi bulan mangallarda pişirilen hamsinin yanı sıra hamsili pilav ve hamsili pide de hazırlandı.

atakum-hamsi-soleni13-001.jpg Şenliğe katılan vatandaşlar da etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, her yıl yapılmasını istedi.

atakum-hamsi-soleni14-001.jpgBelediye Başkanı İshak Taşçı, şenliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

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