Atalarımızın destan yazdığı Çanakkale ve Bursa'ya gezi

Tekkeköy Belediyesi'nin 'Tarihe ve Destan Yazılan Topraklara Yolculuk' adlı gezi otobüsü, ilçe halkını ecdadının destan yazdığı topraklarla buluşturuyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından üç yıl önce hizmete giren ve Türkiye'nin dört bir yanında birçok belediye tarafından örnek alınan 'Tarihe ve Destan Yazılan Topraklara Yolculuk' adlı gezi otobüsü vasıtasıyla her hafta başka bir grup, ecdadının destan yazdığı topraklarla buluşuyor.

Mahalle muhtarları, Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih yazdığı, dünyaya 'Çanakkale geçilmez' mesajının verildiği topraklarla buluştu.

TARİHE YOLCULUK

Tekkeköy halkını tarihiyle, atalarının destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Her Türk evladı atalarının destan yazdığı toprakları gezip görmeli. Geçmişini, tarihini bilen öğrenen bireyler geleceğine daha emin adımlarla ilerler ve sahip çıkar. Bu nedenle bütün evlatlarımızı, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi bu topraklara götürerek o ruhu yerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Tekkeköy Belediyesi olarak bizler tarihimizi anlatmak ve geçmişimizde ilham almak için başlatmış olduğumuz bu sosyal sorumluluk projesinden çok güzel dönüşler alıyoruz. İlçemizde isteyen ve sağlık durumu elverişli tüm vatandaşlarımızı ecdadının destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu Tekkeköy'ü dünyaya tanıttı

Tekkeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' düzenlenen şehir gezisi ile son buldu. Başkan Togar, "Tekkeköy Mağaraları'nı tüm dünya öğrenecek" dedi

Tekkeköy Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Oxford Üniversitesi (İngiltere), Oulu Üniversitesi (Finlandiya), Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu (KATAP) ile Amisos Yayın Birliği ortaklığında dünyanın ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 55 akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyumlar, akademisyenlerden oluşan heyetin Samsun'un ve Tekkeköy'ün tarihi yerleri ile müzelerini gezmesiyle son buldu.

Dünyaca ünlü arkeolojide otorite bir isim olan ve Oxford Üniversitesi Karadeniz Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Pof. Dr. Gocha Tsetskhladze ile Türkiye'de arkeolojide önemli bir isim olan Prof. Dr. Sümer Atasoy'un birlikte yürüttüğü Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nun ardından Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları'nı ve Arkeoloji Vadisi'ni gezen heyet, hayran kaldıkları alanlarda en kısa zamanda arkeolojik kazıların başlaması gerekliliğini ifade ettiler.

TEKKEKÖY MAĞARALARI'NI TÜM DÜNYA ÖĞRENECEK

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nun tüm dünya arkeologlarının dikkatini çekeceğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sempozyumumuz sonrasında ortaya konulan bilgiler bölge ve Tekkeköy için bilimsel anlamdaki en kapsamlı çalışmalar bütünü olacak. Bölgede başlatılacak Arkeolojik kazılar beklide tarihin seyrini değiştirecek yeni buluntuların ortaya çıkmasına neden olacak. Bu ve bu gibi birçok konuda ulusal ve uluslararası Sempozyumları düzenlemeye devam edeceğiz. Bir dahaki yıl daha kapsamlı ve daha uzun soluklu bir çalışma düzenleyeceğiz. Sempozyumumuza katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyanın farklı üniversitelerinden 55 arkeologu Tekkeköy'de bir araya getiren Belediye Başkanı Togar'a teşekkür eden Pof. Dr. Gocha Tsetskhladze ve Prof. Dr. Sümer Atasoy, "Sempozyum çalışmaların yol haritası olacaktır" diye konuştu.