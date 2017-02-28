  • BIST 87.606
  • Altın 146,235
  • Dolar 3,6182
  • Euro 3,8358
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 10 °C

Atalay’dan Muhasebe Haftası İle İlgili Açıklama

» »
Atalay’dan Muhasebe Haftası İle İlgili Açıklama
Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, 1-7 Mart Muhasebe Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, 1-7 Mart Muhasebe Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Nazif Atalay, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7Mart Muhasebe Haftasının kutlandığını söyledi.

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelere kattığı değerin altını çizdi.

Başkan Atalay, "Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. 27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.

TÜRMOB bir meslek örgütü olarak, başta serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır" dedi.

Atalay açıklamasının devamında, "Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz. Süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu yolda bir uygulamanın oturtulması halinde, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarının artacağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceği değerlendirilmektedir.

Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Bu inançla serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahta İlçesinde Fakülte İçin İmza Kampanyası Başlatıldı28 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Gmis Başkanlar Kurulu Toplandı28 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Başkan Barakazi’ye Sivil Savunma Günü Ziyareti28 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu28 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Disk Ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko:28 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Atalay’dan Muhasebe Haftası İle İlgili Açıklama28 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir “Okumak Yenilenmektir” Projesinin Tanıtımına Katıldı28 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Yaşları Küçük Ama Dayanışmaları Büyük28 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Küçük Sanayi Sitesi’ndeki İmar İtirazları Kabul Edildi28 Şubat 2017 Salı 16:28
  • Demir’den 28 Şubat Mesajı28 Şubat 2017 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti