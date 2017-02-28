Atalay’dan Muhasebe Haftası İle İlgili Açıklama

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, 1-7 Mart Muhasebe Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, 1-7 Mart Muhasebe Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Nazif Atalay, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7Mart Muhasebe Haftasının kutlandığını söyledi.

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelere kattığı değerin altını çizdi.

Başkan Atalay, "Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. 27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.

TÜRMOB bir meslek örgütü olarak, başta serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır" dedi.

Atalay açıklamasının devamında, "Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyayla yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz. Süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu yolda bir uygulamanın oturtulması halinde, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarının artacağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceği değerlendirilmektedir.

Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Bu inançla serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum" diye konuştu.