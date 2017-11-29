Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Başbakanlık Müşavirliğine atandı.
Başbakanlık'a ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Başbakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa atandı.
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Başbakanlık Müşavirliğine atandı.
Başbakanlık'a ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Başbakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa atandı.
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