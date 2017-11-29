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Atama Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Atama Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Başbakanlık Müşavirliğine atandı.

Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, Başbakanlık Müşavirliğine atandı.

Başbakanlık'a ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Başbakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa atandı.

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