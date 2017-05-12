Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabi Kaynakar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama ve...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabi Kaynakar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı Müşavirleri Salim Güngör, Fehmi Büyükkaragöz, Hamit Murseloğlu, Mustafa Gür, Selim Budak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcıları Sadi Civelekoğlu, Adnan Köse, Muzaffer Çoban, Selahattin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Gürsel Küsek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri İlhan Kaymaz, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Efe, Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Candan, Muhasebat Genel Müdür Yardımcıları Sinan İpek ile Selahattin Turan başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliklerine ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat Kantarcı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Kartal atandı.