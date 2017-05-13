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Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı
Ekonomi Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Fatih Sarıkaya, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Enver Akgül atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veysi Kurt, Kıyı Emniyeti Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Topaca, Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13'üncü Bölge Müdürlüğüne Arif Çobanoğlu, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İlhan Kocaarslan, Diyarbakır 9'uncu Bölge Müdürlüğüne ise Şefik Solmaz atandı.

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