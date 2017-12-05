  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

» »
Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı
Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına...

Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Yozgat Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Elazığ Bölge Müdürü Tamer Taşkıran atandı. Taşkıran'dan boşalan göreve Mahir Tuncer'in getirilmesi kararlaştırıldı. Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Necmettin Şeker atandı.

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Aydın Güler, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Batı Karadeniz Bölge Müdürü Muzaffer Ertürk atandı. Ertürk'ten boşlan Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Batı Anadolu Bölge Müdürü Sadık Cinaz getirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elekromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ramazan Usta, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Feridun Alak, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yinal Yağan'ın atanması uygun görüldü. Bakanlık Müşavirliği görevine ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı Zafer Alper getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine İbrahim Halil Akbaş, Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Volkan Mutlu Coşkun'un atanması kararlaştırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Arman, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına Can Erel atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir ile Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarı Tamer Utkucu başka bir yere atanmak üzere görevlerinden alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kaya: “Son 15 Yılda Memur Olarak Çalışan Engelli Sayısını Tam 9 Kat Artırdık”04 Aralık 2017 Pazartesi 22:03
  • Başbakan Yıldırım’dan ‘Taşeron’ Açıklaması04 Aralık 2017 Pazartesi 21:03
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü04 Aralık 2017 Pazartesi 19:43
  • Ak Parti Sözcüsü Ünal: “Taşerona Son Düzenlemesi Verildi”04 Aralık 2017 Pazartesi 19:18
  • İngiltere Ve Ab Brexit Görüşmelerinde Anlaşmaya Varamadı04 Aralık 2017 Pazartesi 19:13
  • Sümer Tilmaç’ın Adı Tiyatro Salonunda Yaşayacak04 Aralık 2017 Pazartesi 17:43
  • Ürdün Kralı Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Daveti Üzerine Türkiye’ye Geliyor04 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici Ve Heyetini Kabul Etti04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • Ak Parti Myk Toplantısı Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
  • Bakan Tüfenkci: “Stk’larla Bir Araya Gelip Görüş Alışverişinde Bulunmaya Önem Veriyoruz”04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti