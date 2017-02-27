Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen "Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Masa Tenisi...

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen "Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Masa Tenisi Turnuvası"nda milli takım formasını giyen Adanalı Aybüke Öner'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Ataşbak, makamında kabul ettiği Milli Sporcu Aybüke Öner ile Milli Takım Antrenörü Tuncay Bozkurt'tan turnuva hakkında bilgi aldı.

Masa tenisi branşının kentte yayıldığını ve başarıların arttığını ifade eden Ataşbak, masa tenisinde önemli mesafeler alındığını söyledi.

Ataşbak, Turnuvada 28 ülke ve 206 sporcu arasından takım halinde üçüncü ve çift bayanlarda ise beşinci olmanın kolay olmadığını kaydetti.

"Milli takımda hem sporcularımızı hem de antrenörlerimizi görmek bizleri gururlandırıyor. Gelecek yıllarda Adanalı milli sporcu sayımızın artacağına inancım tam. Masa tenisinde önemli mesafeler alındı. Kentimiz masa tenisinde önemli bir yere sahip.Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilci Ömer Taşkıran, Adana'da masa tenisine yatırımlar yaptıklarını, sistemli ve düzenli çalışmalar sonunda başarıların geleceğini ifade etti.

Masa Tenisi İhtisas Kulübü Veteran Şube Kaptanı ve Eski Milletvekili Kemal Sağ, kendilerine her konuda destek olan ve sıcakkanlı yaklaşımında bulunan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür etti.

Ayrıca ziyaret sırasında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel'de hazır bulundu.