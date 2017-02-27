  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”

» »
Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen "Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Masa Tenisi...

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen "Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Masa Tenisi Turnuvası"nda milli takım formasını giyen Adanalı Aybüke Öner'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Ataşbak, makamında kabul ettiği Milli Sporcu Aybüke Öner ile Milli Takım Antrenörü Tuncay Bozkurt'tan turnuva hakkında bilgi aldı.

Masa tenisi branşının kentte yayıldığını ve başarıların arttığını ifade eden Ataşbak, masa tenisinde önemli mesafeler alındığını söyledi.

Ataşbak, Turnuvada 28 ülke ve 206 sporcu arasından takım halinde üçüncü ve çift bayanlarda ise beşinci olmanın kolay olmadığını kaydetti.

"Milli takımda hem sporcularımızı hem de antrenörlerimizi görmek bizleri gururlandırıyor. Gelecek yıllarda Adanalı milli sporcu sayımızın artacağına inancım tam. Masa tenisinde önemli mesafeler alındı. Kentimiz masa tenisinde önemli bir yere sahip.Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilci Ömer Taşkıran, Adana'da masa tenisine yatırımlar yaptıklarını, sistemli ve düzenli çalışmalar sonunda başarıların geleceğini ifade etti.

Masa Tenisi İhtisas Kulübü Veteran Şube Kaptanı ve Eski Milletvekili Kemal Sağ, kendilerine her konuda destek olan ve sıcakkanlı yaklaşımında bulunan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür etti.

Ayrıca ziyaret sırasında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel'de hazır bulundu.

Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”

Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”

Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1207 Antalya Döşemealtı Adana’dan 3 Puanla Döndü27 Şubat 2017 Pazartesi 08:43
  • Manisa’nın Sultanları Emin Adımlarla İlerliyor27 Şubat 2017 Pazartesi 08:43
  • Hatay’ın 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Şubat 2017 Pazartesi 08:38
  • Milletvekili Ilıcalı "Erzurumspor’a Büyük Bir Haksızlık Yapıldı"27 Şubat 2017 Pazartesi 08:38
  • Döşemealtı’nda İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi27 Şubat 2017 Pazartesi 08:38
  • Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim’de Yapacak27 Şubat 2017 Pazartesi 08:38
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi27 Şubat 2017 Pazartesi 08:38
  • Ataşbak: “Kentimiz Masa Tenisinde Önemli Bir Yere Sahip”27 Şubat 2017 Pazartesi 08:33
  • Adana’nın Seyhan İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
  • Mersin’in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti