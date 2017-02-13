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Ataşehir’de 45 Günde 152 Adet Baca Kapağı Çalındı

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Ataşehir’de 45 Günde 152 Adet Baca Kapağı Çalındı
İstanbul'da altyapı şebekesinde gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde bulunan baca kapaklarının çalınmasına...

İstanbul'da altyapı şebekesinde gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde bulunan baca kapaklarının çalınmasına ilişkin İSKİ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada 45 gün içinde sadece Ataşehir'de 152 adet baca kapağının çalındığı ve görme engelli bir vatandaşın kapağı çalınan bacaya düşerek yaralandığı belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul genelinde altyapı şebekesinde gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde bulunan baca kapaklarının çalınması ile ilgili açıklamada bulundu. Baca kapaklarının çalındığına yönelik gelen çok sayıda ihbarın değerlendirildiğini ve çalınan kapakların yerine yenisinin koyulduğunu açıklayan İSKİ, son 45 gün içinde sadece Ataşehir'de 152 adet baca kapağının çalındığını bildirdi. Ayrıca görme engelli bir vatandaşın yine kapağı çalınan bir bacaya düşerek yaralandığını açıklayan İSKİ, yaralanan vatandaşa şifa diledi. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde yer alan altyapı şebekesinde (elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet v.b) gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde baca kapakları yer almaktadır. Son aylarda Kurumumuza ait kanal kontrol baca kapaklarının da İstanbul'un birçok bölgesinde çalındığına dair ihbarlar alınmaktadır. Kurumumuza gelen ihbarlar ve yapılan denetimler neticesinde çalındığı tespit edilen kapakların yerine derhal yenileri monte edilmektedir. 11 Şubat 2017 tarihinde gece saat 23.00 sularında Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak üzerinde kullanılmayan bir marketin açık otoparkında özel mülk içerisinde yer alan parsel baca kapağının çalınması sebebiyle Serkan Boz isimli görme engelli vatandaşımız bu parsel bacasına düşerek yaralanmıştır. Söz konusu nokta için Kurumumuza intikal etmiş herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Yalnızca son 45 gün içerisinde söz konusu bölgede 152 adet baca kapağının çalındığı Kurumumuza intikal etmiştir. Yapılan denetimlerde bunlardan 70 adedinin Kurumumuza ait olduğu, 82 adedinin ise diğer kurumlara ait olduğu belirlenmiştir. Kurumumuza ait olduğu belirlenen söz konusu kapakların yerine derhal yenileri monte edilmiştir. Ayrıca Kurumumuzca İstanbul genelinde kanal kontrol baca kapaklarının çalınmasını engelleyebilmek için hurda değeri olmayan baca kapaklarının kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Söz konusu üzücü olay sebebiyle Sayın Serkan Boz'a acil şifalar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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