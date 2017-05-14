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Ataşehir’de Bir Markete Eyp Atıldı

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Ataşehir’de Bir Markete Eyp Atıldı
Ataşehir'de bir markete önüne kişi yada kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Ataşehir'de bir markete önüne kişi yada kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sonrası marketin camları kırılırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı.

Olay saat 01:30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. EYP, market önünde büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler patlayıcı çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından patlayıcı detaylı incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken patlama sonucu marketin camları kırıldı.

Polis, olayın terör konusu olup olmadığı konusunda çalışma başlatırken, kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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