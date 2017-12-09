  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Ataşehir’de "Eski Bando " Grubu Müzikseverlerle Buluşacak

» »
Ataşehir’de "Eski Bando " Grubu Müzikseverlerle Buluşacak
Ataşehir'de bu hafta sonu "Eski Bando" grubu canlı performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ataşehir'de bu hafta sonu "Eski Bando" grubu canlı performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da hafta sonu vatandaşlar müzik dolu bir hafta sonu yaşayacak. Yeni bir retro sound ironisi ile, davul, gitar, bas gitar triosunu, trompet ve kemanın renklerine boyayarak hikayesini anlatan Eski Bando müzikseverle buluşacak. Cumartesi günü saat 17.30 ve 18.30 olmak üzere iki kez performans sergileyecek Eski Bando Grubu'da kendi şarkılarının yanı sıra eski dönemlerin muhtelif 45'lik şarkıları ile ziyaretçilere nostalji dolu anlar yaşatacak. Öte yandan yeme,içme ve eğlence merkezinde minik ziyaretçiler için Cumartesi günü saat 16.00'da Bir Okyanus Masalı müzikali ve Pazar günü saat 16.00'da 1001 Gece Masalları müzikali Taze Pazar katında sergilenecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müftü Kulaz, Hatıra Ormanına Ağaç Dikti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Güzelbahçe Ve Narlıdere’de Su Kesintisi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Hayri Samur, Dördüncü Kez Yılın Belediye Başkanı Seçildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Çanakkale’den Günümüze Asırlık Gelenek: "40 Hatim"09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Ünlü Botanikçi Dört Yeni Bitki Türü Keşfetti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 08:58
  • Vali Ceylan’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Yaralı Atmaca Emin Ellerde09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Akçakoca’da Deniz Salyangozu Sevkiyatı Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti