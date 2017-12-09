Ataşehir’de "Eski Bando " Grubu Müzikseverlerle Buluşacak

Ataşehir'de bu hafta sonu "Eski Bando" grubu canlı performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ataşehir'de bu hafta sonu "Eski Bando" grubu canlı performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da hafta sonu vatandaşlar müzik dolu bir hafta sonu yaşayacak. Yeni bir retro sound ironisi ile, davul, gitar, bas gitar triosunu, trompet ve kemanın renklerine boyayarak hikayesini anlatan Eski Bando müzikseverle buluşacak. Cumartesi günü saat 17.30 ve 18.30 olmak üzere iki kez performans sergileyecek Eski Bando Grubu'da kendi şarkılarının yanı sıra eski dönemlerin muhtelif 45'lik şarkıları ile ziyaretçilere nostalji dolu anlar yaşatacak. Öte yandan yeme,içme ve eğlence merkezinde minik ziyaretçiler için Cumartesi günü saat 16.00'da Bir Okyanus Masalı müzikali ve Pazar günü saat 16.00'da 1001 Gece Masalları müzikali Taze Pazar katında sergilenecek.