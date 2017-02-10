Ataşehir’de Herkes Öğrenecek

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eğitimlerle; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve internet gibi teknolojik gelişmelerden uzak kalmış orta yaş...

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eğitimlerle; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve internet gibi teknolojik gelişmelerden uzak kalmış orta yaş ve üzeri kişiler, bilgisayar ve akıllı telefon kullanmayı öğrenecek.

Ataşehir Belediyesi ve TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, ataevlerinde "Temel Bilgisayar ve Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" başlatıyor. Bu eğitimler sayesinde bilgisayar ve akıllı telefon kullanmak daha kolay öğrenilecek. Facebook ve twitter gibi sosyal medya üzerinden aile, akraba ve dostlarıyla iletişim kurabilecek, faturalarını internetten ödeyebilecek hatta oyun bile oynayabilecekler.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı 2016 yılında %76'yı, cep telefonu veya akıllı telefon sahiplerinin oranı %97'yi geçti. Aynı verilere göre bireylerin interneti kullanım amaçlarında ilk sırayı kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçme ya da kamu hizmetlerinden yararlanma yer alıyor.

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve internet gibi teknolojik gelişmelerden uzak kalmış orta yaş ve üzeri kişilere, basit bilgisayar ve akıllı telefon işlemlerini öğretmeyi hedefleyen eğitim, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü başlıyor. E-mail ve çeşitli platform hesapları açabilmek, e-devlet sistemine girmek ve kullanmak, e-okul sistemine girmek, internet üzerinden gazete okumak, yemek tarifi gibi basit işlemlerin öğretileceği eğitimler, 6 ataevinde eşzamanlı olarak 6 hafta sonu sürecek. Program içeriğinde temel bilgisayar kullanımı hakkında uygulamalı bir eğitim verileceği gibi sosyal medya hesapları ve akıllı telefon kullanımı konularında da temel bilgiler aktarılacak.

Ataşehir Belediyesi'nin İnönü, Mustafa Kemal, Ferhatpaşa, 30 Ağustos, Âşık Veysel ve Kayışdağı Lions ataevlerinde 10 ilâ 20 kişilik gruplarla uygulanacak 6 haftalık programlar sonunda, bekleyen kayıtlı kişi varsa yeni grup açılacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Bu program, ilçede yaşayanların teknolojiyle ilişkilerini daha da güçlendirecek" dedi.