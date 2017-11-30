Ataşehir’de Ki Silahlı Çatışmayla İlgili 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Ataşehir'de bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şüphelilerle polis arasında çıkan çatışmanın ardından operasyonlar yapan ekipler, soygunla ilişiği...

Ataşehir'de bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şüphelilerle polis arasında çıkan çatışmanın ardından operasyonlar yapan ekipler, soygunla ilişiği bulunan 2 şüpheli şahsı daha gözaltına aldı.

Ataşehir Esat Paşa Mahallesi Hacı Bekir Caddesi üzerinde bulunan bir marketi soymak isteyen soyguncularla polis arasında çatışma çıkmıştı. Bir polisin hafif şekilde yaralandığı çatışmada 1 soyguncu ölü olarak ele geçirilirken, 2 soyguncu ise gözaltına alınmıştı. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirledikleri Örnek Mahallesi Güldeste Sokak'ta bulunan bir depoya baskın yaparak bir şüpheliyi de kalçasından vurarak yaralı bir şekilde yakalamıştı. Çeşitli adreslere baskınlar düzenleyen ekipleri, olayla ilişiği tespit edilen 2 şüpheli şahsı daha gözaltın aldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.