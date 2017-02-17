Ataşehir’de Korkutan Yangın

Ataşehir'de tek katlı gecekondunun bacasında çıkan ve tüm çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan...

Ataşehir'de tek katlı gecekondunun bacasında çıkan ve tüm çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Bakır Sokak'ta tek katlı gecekondunun baca kısmında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Gecekonduda bulunan yaşlı kadın vatandaşlar tarafından evden çıkartılırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Gecekonduda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.