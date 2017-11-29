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Ataşehir’de Soyguncularla Polis Arasında Çatışma

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Ataşehir’de Soyguncularla Polis Arasında Çatışma
Ataşehir'de bir markete giren 3 soyguncu ile olay yerine gelen polisler arasında çatışma çıktı.

Ataşehir'de bir markete giren 3 soyguncu ile olay yerine gelen polisler arasında çatışma çıktı. Bir polisin hafif yaralandığı çatışmada soygunculardan biri ölü ele geçirilirken, diğer 2'si gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Esat Paşa Mahallesi Hacı Bekir Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi bir markete girerek soygun yapmak istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri soygunculara teslim olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Marketin içerisindeki şüpheliler teslim olmayarak polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Bir polisin yaralandığı çatışmada soygunculardan biri ölü olarak ele geçirilirken, diğer 2'si ise silahlarıyla birlikte yakalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri soyguncunun hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı polis ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, soyguncuların markete ellerinde silahlarla girişi ve kasadaki paraları alma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatışma sonrasında gözaltına alınan kimliği belirsiz iki soyguncu polis merkezine götürülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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