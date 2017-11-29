Ataşehir’deki Silahlı Çatışmada Firar Eden Şahıs Yaralı Ele Geçirildi

Ataşehir'de bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şüphelilerle polis arasında çıkan çatışmada olay yerinden kaçan soyguncu yaralı olarak yakalandı.

Ataşehir'de bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şüphelilerle polis arasında çıkan çatışmada olay yerinden kaçan soyguncu yaralı olarak yakalandı.

Ataşehir Esat Paşa Mahallesi Hacı Bekir Caddesi üzerinde bulunan bir marketi soymak isteyen soyguncularla polis arasında çatışma çıkmıştı. Bir polisin hafif şekilde yaralandığı çatışmada 1 soyguncu ölü olarak ele geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli soyguncular ise gözaltına alınmıştı. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirledikleri Örnek Mahallesi Güldeste Sokak'ta bulunan bir depoya baskın yaptı. Polis ekipleri M.K. isimli şüpheli şahsa teslim ol çağrısında bulundu. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan M.K. isimli şüpheli polise ateş etmesi sonrasında yaralı olarak yakalandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.