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Ataşehir'i aldınız Samsun'a bakınız!

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Ataşehir'i aldınız Samsun'a bakınız!
CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun zamanlamasının manidar olduğunu söyleyerek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne de el atsalar" dedi

CHP Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması kararı ve yaşanılan süreci değerlendirdi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik görevden alma kararının, Man Adası belgeleri ve Zarraf’ın açıklamalarının ardından ortaya çıktığını söyleyen Başkan Akcagöz, amacın gündem değiştirmek olduğunu ifade etti.

Haklarında onlarca iddia olan AK Partili Belediyelere en ufak bir müdahale yapılmadığına dikkati çeken Akcagöz, "AK Partili belediyelerle ilgili onlarca iddia var ve hiç biri aydınlatılmış değil. Tarafsız müfettişler mesela, Samsun’a gelse ortaya kim bilir neler çıkar? Büyükşehir Belediyesi'ne el atsalar. Atakum'a dokunsalar. En şaibeli belediyelerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bile hesap vermeden görevinden ayrıldı. Bugün değilse yarın bunun hesabını mutlaka verecekler. Milletin parası nasıl ve nerelere harcanmış, millet görecek. Şimdi üzerine bir perde çekilmiş ama bir gün o perde açıldığında gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak" dedi. Barış GÖK

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