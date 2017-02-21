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Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor

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Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor
Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi (ATAMEM) Ek Hizmet Binası Yenisahra Mahallesi'nde kadınlara hizmet vermeye başladı.

Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi (ATAMEM) Ek Hizmet Binası Yenisahra Mahallesi'nde kadınlara hizmet vermeye başladı.

Sadece kadınlara yönelik hizmet verecek ATAMEM Yenisahra Ek Hizmet Binası'nda yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı mesleki kurslar verilecek. Kuaförlük, pasta çıraklığı, iğne oyası ve manikür-pedikür kursları ile eğitim dönemine başlayan merkezde 100 kursiyer kadın bulunuyor. Kontenjanın kısıtlı olduğu kurslara kayıtlar 6 Mart 2017 tarihine kadar sürecek.

Kursiyerlerin çocukları için oyun alanı da bulunan merkezde, mesleki kurslar haricinde kadın sağlığı, kadın ve çocuk, iletişim gibi talep edilen konularda eğitim seminerleri verilecek. Hizmet vermeye yeni başlayan merkezde, bir yıl içerisinde mesleki eğitimler ile eğitim seminerlerinden 600 kadının faydalanması bekleniyor. Merkezde hazırlanan programlarla kadınlar ve çocuklar, tiyatro ve sinema gibi kültürel etkinliklere de götürülecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada, Yenisahra Mahallesi'nde yaşayan kadınların sosyal şartlarını ve mesleki eğitimlerini artırmaları için hazırladıkları merkezde, tamamı Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı kurslar verileceğini söyledi. Ek hizmet binasını ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman da, "Bu merkez, uygun sosyal şartlar sunacağı kadınlarımızın, ev dışında da bir hayat olduğunu fark etmelerini sağlayacak. Yenisahra Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra daha büyük bir merkez açmayı planlıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesine merkez için teşekkür eden Yenisahralı kadınlar, "Sosyal hayatta biz de varız" dedi.

Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor

Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor

Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor

Ataşehirli Kadınlar Bu Merkezde Meslek Öğreniyor

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