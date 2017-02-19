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'Atatürk 80 milyon insanın ortak paydasıdır'

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'Atatürk 80 milyon insanın ortak paydasıdır'
CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, AA yıllığının 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmemesini eleştirerek, "Atatürk, 80 milyon insanın ortak paydasıdır" dedi

CHP Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akçagöz, Anadolu Ajansı'nın(AA) yıllığının 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmemesini eleştirdi. Akçagöz, "AA, devletin resmi haber alma kanalıdır. Hiç bir siyasi anlayışın etkisinde kalmadan görevini yapmak zorundadır" dedi.

İl Başkanı Akçagöz, "Şayet bu çizgisini kaybederse, halk nezdinde güvenilirliğini kaybeder. AA tam da bu çizgidedir. Devletin resmi haber ajansını, belli bir siyasi anlayışın emrine mahkum etmek, millete de saygısızlıktır. Millet, ülkeyi yöneten hükümete oy verenlerden ibaret değildir. Biz, seksen milyon insan, bu topraklarda yaşıyoruz. İçimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkes, onlarca etnik kimlik var. Alevisi, sünnisi, hepimiz bu coğrafyaya aitiz. Bu bağı ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Anadolu Ajansı gibi devlete ait kurumların da bu hassasiyeti koruması gerekir. Atatürk, 80 milyon insanın ortak paydasıdır" diye konuştu.

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