Atatürk Araştırma Merkezinden Ücretsiz Kitap Dağıtımı

Atatürk Araştırma Merkezi, yıl sonuna kadar 20 bin kitabı ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Atatürk Araştırma Merkezi, yıl sonuna kadar 20 bin kitabı ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreci araştıran, mevcut durumu değerlendirerek geleceğe nasıl ulaşılabileceği üzerinde incelemeler yapan bir kurum olan Atatürk Araştırma Merkezi, her yıl talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, resmi ve özel öğretim kurumlarına ücretsiz yayın dağıtımı yapıyor. Bu bağlamda 2016 yılında toplam 19 bin 912 adet yayın bağışı gerçekleştiren kurum, 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle ise 9 bin 947 adet ücretsiz yayın dağıtımı yaptı. Yıl sonuna kadar bu sayının 20 bini bulması bekleniyor.