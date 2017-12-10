Atatürk Evi'nde sona doğru

Samsun-Ordu Karayolu kenarına bulunan ve Karayolları ekiplerinin geçen yıl yan yol çalışması sırasında yıktığı Atatürk Evi, Bayraktepe mevkiinde yeniden yapılıyor

Dönemin 'Kutlukent Belediye Başkanı' olan CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin tarafından Tekkeköy İlçesi Kirazlık Köprüsü mevkiinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bire bir benzeri yapılarak, 2006 yılında müze olarak faaliyet göstermeye başladı.

Ancak, Samsun-Ordu karayolu kenarında bulunan ev, geçen yılın Eylül ayında Karayolları ekiplerinin yan yol çalışması nedeniyle yıkıldı. Bunun üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından evin bire bir aynısının başka yere yapılması için çalışma başlatıldı. Bayrak Tepe Tabiat Parkı'nda yapımına başlanan Atatürk Evi inşaatının inşaatın yüzde 85'lik kısmının tamamlandığını belirtildi.

İnşaatın 2018 Ocak ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde çocuklarını gezdirirken, kendileri de burada dolaşırken, doğa ile iç içe olacak. Bayraktepe'ye çıkan yolu da iyileştirdik" dedi.

Yunus KILIÇ