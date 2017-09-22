IHAAW133239-ASA/22-09-2017 - Atatürk Havalimanı'nda dün akşam düşen jetin birinci pilotu Muzaffer Kütük , hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. 22.09.2017 13:32:39 TSI NNNN
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Atatürk Havalimanı’nda Dün Akşam Düşen Jetin Birinci Pilotu Muzaffer Kütük , Hastanedeki Tedavisinin Ardından Taburcu Oldu.
IHAAW133239-ASA/22-09-2017 - Atatürk Havalimanı'nda dün akşam düşen jetin birinci pilotu Muzaffer Kütük , hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
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