Atatürk Havalimanı’nda Hareketli Dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda polisin takip ettiği İranlı şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Atatürk Havalimanı'nda polisin takip ettiği İranlı şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Hareketli dakikaların yaşandığı havalimanında polisin kovaladığı şahıs 4'üncü kattan aşağı atladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda gezici olarak kontrol görevini yerine getiren polis ekiplerin dikkati sonucu 2 şüpheli kaçarken yakalandı. Polisin bir süre takip ettiği 2 şüpheliyi durdurarak kimlik ve pasaport kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına kulak asmayan 2 yabancı koşarak farklı yönlere kaçmaya başladı. Bu arada Dış hatlar gidiş katı otoparklar bölgesine otoparkın en üst katında polis tarafından köşeye sıkıştırılan şahıs yakalanacağını anlayınca 4'üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Diğer yöne kaçan şahıs da polisin kıskıvrak müdahalesiyle yakalandı.

Aşağı düştükten sonra yaralı olarak arabaların arasına saklanan şahsı polisler yakaladı. Daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesi yapılan şüpheli şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şahıs Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.