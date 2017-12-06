  • BIST 105.304
  • Altın 156,612
  • Dolar 3,8526
  • Euro 4,5430
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Atatürk Havalimanı’nda Hareketli Dakikalar

» »
Atatürk Havalimanı’nda Hareketli Dakikalar
Atatürk Havalimanı'nda polisin takip ettiği İranlı şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Atatürk Havalimanı'nda polisin takip ettiği İranlı şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Hareketli dakikaların yaşandığı havalimanında polisin kovaladığı şahıs 4'üncü kattan aşağı atladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda gezici olarak kontrol görevini yerine getiren polis ekiplerin dikkati sonucu 2 şüpheli kaçarken yakalandı. Polisin bir süre takip ettiği 2 şüpheliyi durdurarak kimlik ve pasaport kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına kulak asmayan 2 yabancı koşarak farklı yönlere kaçmaya başladı. Bu arada Dış hatlar gidiş katı otoparklar bölgesine otoparkın en üst katında polis tarafından köşeye sıkıştırılan şahıs yakalanacağını anlayınca 4'üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Diğer yöne kaçan şahıs da polisin kıskıvrak müdahalesiyle yakalandı.

Aşağı düştükten sonra yaralı olarak arabaların arasına saklanan şahsı polisler yakaladı. Daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesi yapılan şüpheli şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şahıs Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak Belediyesi’ne Ait Araçların Lastikleri Kesildi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
  • Uşak’ta 412 Gram Esrar Ele Geçirdi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Samsun’da Kahvehaneye Pompalı Tüfekli Saldırıya 19 Yıl 9 Ay 15 Gün Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Jandarma Ekipleri Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Figen Yüksekdağ’ın Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • Kadın Cinayetine İndirimsiz Müebbet Hapis Talebi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:13
  • Konya’da At Kesildiği İddiasına İnceleme06 Aralık 2017 Çarşamba 17:13
  • Ayşe’nin Ölümü Kadınları Sokağa Döktü06 Aralık 2017 Çarşamba 17:08
  • Deaş’a Katılmak İsterken Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti