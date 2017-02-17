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Atatürk Havalimanı’nda İlginç Kaza

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Atatürk Havalimanı’nda İlginç Kaza
Atatürk Havalimanı'nda Engin Özpınar isimli bir sürücünün kullandığı cip, 3 metrelik boşluğa düştü.

Atatürk Havalimanı'nda Engin Özpınar isimli bir sürücünün kullandığı cip, 3 metrelik boşluğa düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Atatürk Havalimanı'nda Engin Özpınar'ın kullandığı 16 BKC 21 plakalı cip manevra yaparken, demir bariyerleri kırarak 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin karşısındaki katlı otoparkın dış bölümünde öğlen saatlerinde yaşanan olayda Engin Özpınar'ın kullandığı 16 BKC 21 plakalı cip turnikelerden çıkış yapamayınca görevliler tarafından bir noktada beklemesi için yönlendirildi. Bu sırada bulunduğu otoparkın dış tarafındaki araçlardan kurtulmak için geri geri manevra yapan araç demir korkulukları kırarak yaklaşık 3 metrelik boşluğa düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazayı şoför Engin Özpınar şans eseri yara almadan atlattı.

Kazanın ardından şokta olduğu gözlenen Özpınar, "Yolcu uğurlamak için Atatürk Havalimanı'na geldim. Turnikeden çıkacaktım açılmadı. Açılmayınca telefon açtım. En sağdaki kulübeye gel dediler. Çıkış yapamayınca, burada da arabalar vardı. Arabalardan kurtarayım derken, düştüm" dedi.

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