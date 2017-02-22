  • BIST 88.692
  • Altın 143,314
  • Dolar 3,6026
  • Euro 3,7876
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Atatürk Havalimanı’nda İniş Ve Kalkışlara Radar Arızası Engeli

» »
Atatürk Havalimanı’nda İniş Ve Kalkışlara Radar Arızası Engeli
Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 dakika süreyle meydana gelen radar arıza sonucunda iniş ve kalkışlarda bir süre rötar yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 30 dakika süreyle meydana gelen radar arıza sonucunda iniş ve kalkışlarda bir süre rötar yaşandı.

Türkiye'nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı'nda radar arızası meydana geldi. Yaşanan arızanın ardından hava trafiği Ankara'daki hava trafik kontrolörlerine devredildi. Saat 15.50'de başlayan arıza 16.20'ye kadar devam etti. Bu sürede Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına iniş ve kalkışlarda sıkıntılar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Arıza nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan bir uçak yakıt kritiğine girmesi sonucunda Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

Radar arızanın nedeni araştırılırken arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar normale döndü. Kalkış yapacak uçaklar pist başında ve taksi yollarında beklerken öncelik iniş yapacak uçaklara veriliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekli Özel Harekatçılardan Seferberlik22 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: Amaçları Türkiye’yi Zayıflatarak Türk Müslüman Coğrafyasına Yardım Edememesini Sağlamak22 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Büyükçekmece 1’inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Mayıs Ayında Başlıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
  • Hurdacıdan Aldığı Kasadan Ziynet Eşyası Çıktı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
  • Yaya Öncelikli Caddeye Sürücülerden Destek22 Şubat 2017 Çarşamba 15:58
  • 1071 Kilometrelik Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Başladı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:43
  • Emekli Profesörden Deprem Uyarısı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:38
  • Turgut Cansever’i Anma Ve Anlama Programı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
  • Tarihi Mescit Yeniden İbadete Açıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
  • Rektör’den Yemekhane Baskını22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti