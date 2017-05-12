Atatürk Havalimanı’nda Lüks Araçta Yangın

Atatürk Havalimanı'nda lüks bir araçta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Atatürk Havalimanı'nda lüks bir araçta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali önünde yaşandı. Lüks bir otomobilin sağ ön farında yangın çıktı. Elektrik kaynaklı olduğu tahmin edilen yangını gören bazı vatandaşlar panikle olay yerinden kaçarken, bazı vatandaşlar da yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Bir havalimanı çalışanı, elindeki yangın söndürme tüpü ile aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.