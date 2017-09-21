Atatürk Havalimanı’nda Özel Jet Pistten Çıktı: 4 Yaralı

Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda KKTC'ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.