Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan sahipsiz şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba uzman ekiplerinin kontrol ettiği paket boş çıktı.
Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri olay yerine bomba uzman ekipleri çağırdı.
Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekiplerin, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.