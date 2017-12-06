Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli bir sırt çantası polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri bomba uzman ekiplerine durumu bildirdi. Bomba imha uzmanının, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı sırt çantasında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.