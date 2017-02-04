  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Atatürk Havalimanı’ndaki Polisin Kaçan Minibüse Ateş Açması Kamerada

» »
Atatürk Havalimanı’ndaki Polisin Kaçan Minibüse Ateş Açması Kamerada
Atatürk Havalimanında polislerin, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsün tekerlerine ateş açma anı kameralara yansırken kaçan şahıs yapılan çalışmalar...

Atatürk Havalimanında polislerin, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsün tekerlerine ateş açma anı kameralara yansırken kaçan şahıs yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı ana giriş kapısının bulunduğu alanda rutin güvenlik kontrolü yapan emniyet güçleri, havalimanına giriş yapmak isteyen beyaz bir minibüsü şüphelenerek durdurmak istedi. Bu sırada minibüsün şoförü polisin "Dur" ihtarına uymayarak ters istikamete girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracı durdurmak isteyen görevi emniyet güçleri minibüsün tekerlerine ateş açmıştı.

Kayıplara karışan minibüsün plakasını tespit eden polis ekipleri araç içerisinde B.E.nin olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda B.E. Bakırköy'de bir hastanede yaralı olarak tedavi görürken gözaltına alınırken şahsın 17 suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. Bu arada, araçta bulunudğu tespit edilen 3 kişinin ise arandığı belirtildi.

Kaçan minibüse ateş açılması kamerada

Öte yandan sabah saatlerinde yaşana olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde havalimanına girmek isteyen minibüse polis ekiplerinin dur ihtarı yaptığı görülüyor. Önce yavaşlayarak polis noktasına yaklaşan minibüsün aniden geri dönerek kaçmaya başladığı görülüyor. Bu sırada polis ekiplerinin aracın arkasından koşarak ateş açtıkları kameralara yansıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaçlık Alanda Tüfekle Vurulmuş 2 Kişi Bulundu04 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Tatvan’da 3.5 Büyüklüğünde Deprem04 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Genç Anneden İki Gündür Haber Alınamıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Osman Gazi Köprüsü’nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı04 Şubat 2017 Cumartesi 18:13
  • Kazada Ölen Bilay Öğretmen Ağlattı04 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Kadıköy’de ‘Hayır’ Bildirisi Dağıtan Grupla Polis Arasında Gerginlik04 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Emniyetten Kaçak Sigara Operasyonu04 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Akaryakıt Hırsızı, Suç Makinesi Çıktı04 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Sivil Polis Sürücüye 3 Ceza Kesti04 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Böyle Baba Görülmedi04 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti