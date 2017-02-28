Atatürk İlkokulunda Deprem Ve Yangın Tahliye Tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.

Atatürk İlkokulunda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmen Şevket Şen gözetiminde yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdiler.

Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında 16 personel ve 182 öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden okulu çok kısa sürede boşalttı. Okulda mahsur kalan yaralı öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile bina pencerelerinden kurtarıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangının yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterildi. Son olarak öğrenciler tarafından Sivil Savunma Günü ile ilgili bilgiler verilip şiirler okundu.(MA-EFE)