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Atatürk, Milliyetçilik Ve Bilim Paneli Düzenlendi

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Atatürk, Milliyetçilik Ve Bilim Paneli Düzenlendi
Malatya CHP il teşkilatı tarafından "Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim" Paneli düzenlendi.

Malatya CHP il teşkilatı tarafından "Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim" Paneli düzenlendi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılan panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Kemal Arı Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek katıldı.

Panel "in açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Ağbaba konuşmasında Hayır Hayır oyu verenlere baskı uygulandığı ile ilgili "Güler misin ağlar mısın? Hayır oyunu, kim savunuyor. Hayır, oyunu Mustafa Kemal'in değerlerine bağlı, Cumhuriyeti savunan, Atatürk ilkelerini savunan ve bugün muhalefette olan bir kesim savunuyor. Bu kesimin içersin de sağdaki arkadaşlarız da var. CHP'li de var. AK Partili de var. Eskiden Doğru Yol'cu arkadaşlarımız var. Her kesimden arkadaşlarımız var. Allah aşkına, nasıl bir baskı yapabilir bu kesime. Evet oyu verecek arkadaşlar, bizim elimizde bir imkan var. Bize verilen değerler, o değerler ne? Cumhuriyet değerleri. O değerler, bizi biz olmamızı sağlayan, bizim bugün bu coğrafya da kardeşçe yaşamamızı sağlayan değerler" dedi.

Ağbaba CHP'li Gürsel Tekin'in Malatya'da yaşayan yeğenin de referandumda "evet" oyu kullanacağı yönündeki söylemler ile ilgili "Gürsel Tekin, "benim yeğenim yok" diyor. Her halde DNA testi yapacağız. Yeğeni mi değil mi? Bir grup insan bu kampanyayı yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Daha sonra panelistler "Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim" ile ilgili katılımcılar bilgiler verdi.

Atatürk, Milliyetçilik Ve Bilim Paneli Düzenlendi

Atatürk, Milliyetçilik Ve Bilim Paneli Düzenlendi

Atatürk, Milliyetçilik Ve Bilim Paneli Düzenlendi

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