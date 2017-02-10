Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Açılıyor

Bu yıl Erzurum'da gerçekleştirilen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) için Atatürk Üniversitesi'nin tanzim ettiği EYOF Sokağı açılıyor.

Bu yıl Erzurum'da gerçekleştirilen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) için Atatürk Üniversitesi'nin tanzim ettiği EYOF Sokağı açılıyor.

Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nda yer alan EYOF Sokağı'nın açılışı 13 Şubat Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleşecek ve 13-18 Şubat tarihleri arasında halka açık olacak.

Kültürümüzü temsil eden sokağın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, oyunlar boyunca misafirlerin güzel vakit geçirmesi için Atatürk Üniversitesi EYOF Sokağı'nda sıcacık bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Çomaklı: "Erzurum'u yansıtan bakır işlemesinden ehramına, Oltu taşından cağ kebabına, birçok yöresel ürünün yer alacağı ve birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği sokağımızda ayrıca, EYOF Çarşısı, Kardan Erzurum Sokağı, Kar ve Buz Heykel Sergileri, Atölye çalışmaları, Buz Tırmanışı, Tanıtım Standları, Halk Dansları Gösterileri, Havai Fişek ve Işık Gösterileri ile Konserler yer alacak. Bu coşkuyu birlikte yaşayalım diye tüm halkımızı açılış etkinliklere davet ediyorum" dedi.