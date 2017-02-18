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Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi

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Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi
Atatürk Üniversitesi kampüs alanında kurulan EYOF Kültür ve Sanat Sokağı 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi kampüs alanında kurulan EYOF Kültür ve Sanat Sokağı 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi kampüs alanında tanzim edilen EYOF Sokağı, küçükten büyüğe herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü muhteşem bir törenle açılışı yapılan sokak ziyaretçi akınına uğruyor. Gelen misafirler, fotoğraf çekme yarışına girerken aynı zamanda etkinlik boyunca düzenlenen konserlerin de tadını çıkartıyor.

EYOF Sokağı'nın 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışının yapıldığı günden bir gün sonra da biz etkinliklerimize start verdik. Kültür ve Sanat Sokağımız, pazartesi gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Halkımızın teveccühü bizi oldukça memnun ediyor. Biz de düzenlediğimiz aktivite, eğlence ve konser programları ile festival boyunca ziyaretçilerimizin güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk ve orta öğretim öğrencilerinin ziyaret ettikleri EYOF Sokağı renkli görüntülere sahne oldu. Bol bol fotoğraf çekilen öğrenciler, buzdan heykellere hayran kaldı. Unutamayacakları bir anı olduğunu dile getiren EYOF Sokağı'nın öğrenci misafirleri, bugün geçirdikleri güzel anıları ailelerine anlatmak için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.

Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi

Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi

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