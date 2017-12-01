Atatürk Üniversitesi Ve Voronej Devlet Üniversitesi Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Voronej Devlet Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzalamak ve Türk-Rus İş Forumuna katılmak...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Voronej Devlet Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzalamak ve Türk-Rus İş Forumuna katılmak üzere Rusya'nın Voronej şehrini ziyaret etti.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Rusya'ya giden Rektör Çomaklı, burada ilk olarak Voronej Bölge Valisi Alexey Gordeyev ile görüştü. Daha sonra Türk-Rus İş Forumuna katılan Rektör Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Voronej Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Dmitry Yendovitsky ile bir araya geldi.

Amacı, Türk ve Rus üniversiteleri ve şirketleri arasında ortak proje ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olan Türk-Rus İş Forumunda, iki ülke arasındaki sanayi, tarım, tıp ve eğitim alanında işbirliğinin genişletilmesi konuları konuşuldu.

Toplantı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Voronej Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dmitry Yendovitsky tarafından bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma; öğrencilerin ve akademik personelin eğitimi, ortak eğitim projeleri, ortak araştırma projeleri, ortak konferans, seminer uygulaması, kalkınma, bilim ve akademik değişim alanında işbirliklerini kapsıyor.

İmzalanan anlaşmanın, Atatürk Üniversitesinin globalleşmesi ve uzakları yakın kılması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Ömer Çomaklı, gerçekleştirilecek ortak projeler ve değişim programlarının iki üniversite için de olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Atatürk Üniversitesinin şu an çeşitli dallarda eğitim gören 3 bin yabancı öğrenciye sahip olduğunu ifade eden Çomaklı, bu sayıyı artırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Ülkelerin yakınlaşması için kültür ve eğitimin büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Alexey Gordeyev, Voronej Bölgesi Hükümetinin ortak projeler için kapsamlı destek sağlamak amacıyla işbirliğine hazır ve açık olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ise, Türkiye ile Rusya işbirliğinin öneminden bahsederek, bölge için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Diriöz, Rus-Türk Üniversitesi kurulması konusunda ortak çalışma fikrini ileri sürdü.