Atatürk Üniversitesinde Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi dolayısıyla Atatürk Üniversitesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi dolayısıyla Atatürk Üniversitesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Hat ve Tezhip Sergisi ile başlayan etkinlikler, Saraybosna Mesudiye İlahi Topluluğunun 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirdiği programla devam etti. Mevled-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Akademi Türk Musikisi Topluluğu da sahne aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın: "Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamak ise öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insanî ve ahlâkî değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Biz de bu ve benzeri etkinlikler düzenleyerek birlik ve beraberliğimize katkı sunmak istedik. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin Mevled-i Nebi Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.