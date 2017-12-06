Atatürk Üniversitesinden Doktora Tezi Açıklaması

Erzincan Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin doktora tezi ile ilgili sosyal medyada yer alan tartışmalar üzerine Atatürk Üniversitesinden yazılı...

Erzincan Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin doktora tezi ile ilgili sosyal medyada yer alan tartışmalar üzerine Atatürk Üniversitesinden yazılı açıklama yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapılan açıklamada "Üniversitemizde 2015 yılında yapılan bir doktora tezi ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara istinaden konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemler başlatılmıştır. Süreç rektörlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.