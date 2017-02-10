  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Atatürk Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Alanındaki Yeni Projesi “Planetıse” Kabul Edildi

» »
Atatürk Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Alanındaki Yeni Projesi “Planetıse” Kabul Edildi
Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus-Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı...

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus-Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından 340 bin Euro hibe ile kabul edilen "Erasmus - Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi" bu alanda yapılan Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ilk proje olma özelliği de taşıyor.

Kısa adı "PLANETISE" olan Erasmus - Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi'nde, yerel / ulusal iklim değişikliği ile mücadele etme ve küresel düzeyde çevrenin korunması gibi siyasi ve sosyal alanlarda gençlerin yer almaları amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 28 ay sürecek olan proje, Türkiye, Almanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Yunanistan ortaklığında gerçekleşecek. Proje kapsamındaki ülkelerden 50 katılımcı bir araya gelerek seminer ve workshop çalışmaları düzenleyecek ve proje sonundaki çıktılar ise 6 dilde yayınlanacak.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA İLK SIRADA YER ALIYOR

Göreve başladıkları günden bugüne sadece ulusal değil uluslararası alanda da çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Biz üniversite olarak Dış İlişkiler Ofisimize gereken tüm desteği sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Gerek kendi imkânlarımızla, gerekse devlet destekli projelerle 3. Nesil Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde ilk defa hayata geçirilecek olan PLANETISE projesine ilave olarak, Dış İlişkiler Ofisi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı'na 2016 R3 döneminde yapılan 3 Erasmus - EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) projesi toplam 145 bin Euro bütçe ile kabul edildi. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi olarak uygulanacak olan programda 90 genç, birer ay süreyle Avrupa'da gerçekleştirilecek olan gönüllü hizmetine katılacak.

Bugüne kadar bu alanda 52 proje kabulü alan Atatürk Üniversitesi Dış ilişkiler Ofisi, 2 milyon 118 bin Euro hibe ile 1414 öğrenciye ücretsiz olarak Avrupa'ya gitme imkânı sağlamış ve bu alanda Türkiye ile Avrupa'da ilk sıralarda yerini aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin, Un İhracatında Türkiye Birincisi10 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ Projesi10 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • 14 Şubat’ta Aşıkların Sinema Bileti Forum Bornova’dan10 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Ağrılı Arif Koç Türkiye İkincisi Oldu10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Atatürk Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Alanındaki Yeni Projesi “Planetıse” Kabul Edildi10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Sivas’ta 2 Milyon 556 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Yüksekova’da İş Yeri Denetimi10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Sevgililer Günü’ne Özel “Şans Yolu” Etkinliği10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • İnegöl’de “Bereket Sofrası”10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı10 Şubat 2017 Cuma 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti