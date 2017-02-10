Atatürk Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Alanındaki Yeni Projesi “Planetıse” Kabul Edildi

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus-Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı...

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus-Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından 340 bin Euro hibe ile kabul edilen "Erasmus - Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi" bu alanda yapılan Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ilk proje olma özelliği de taşıyor.

Kısa adı "PLANETISE" olan Erasmus - Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi'nde, yerel / ulusal iklim değişikliği ile mücadele etme ve küresel düzeyde çevrenin korunması gibi siyasi ve sosyal alanlarda gençlerin yer almaları amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 28 ay sürecek olan proje, Türkiye, Almanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Yunanistan ortaklığında gerçekleşecek. Proje kapsamındaki ülkelerden 50 katılımcı bir araya gelerek seminer ve workshop çalışmaları düzenleyecek ve proje sonundaki çıktılar ise 6 dilde yayınlanacak.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA İLK SIRADA YER ALIYOR

Göreve başladıkları günden bugüne sadece ulusal değil uluslararası alanda da çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Biz üniversite olarak Dış İlişkiler Ofisimize gereken tüm desteği sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Gerek kendi imkânlarımızla, gerekse devlet destekli projelerle 3. Nesil Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde ilk defa hayata geçirilecek olan PLANETISE projesine ilave olarak, Dış İlişkiler Ofisi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı'na 2016 R3 döneminde yapılan 3 Erasmus - EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) projesi toplam 145 bin Euro bütçe ile kabul edildi. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi olarak uygulanacak olan programda 90 genç, birer ay süreyle Avrupa'da gerçekleştirilecek olan gönüllü hizmetine katılacak.

Bugüne kadar bu alanda 52 proje kabulü alan Atatürk Üniversitesi Dış ilişkiler Ofisi, 2 milyon 118 bin Euro hibe ile 1414 öğrenciye ücretsiz olarak Avrupa'ya gitme imkânı sağlamış ve bu alanda Türkiye ile Avrupa'da ilk sıralarda yerini aldı.