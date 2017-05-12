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Atatürk’e Hakaret Soruşturmasında Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yazar Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adliyesi’ne Gelerek Teslim Oldu

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Atatürk’e Hakaret Soruşturmasında Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Yazar Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adliyesi’ne Gelerek Teslim Oldu
IHAAW144601-ASA/12-05-2017 - Atatürk'e hakaret soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan yazar Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek...

IHAAW144601-ASA/12-05-2017 - Atatürk'e hakaret soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan yazar Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu 12.05.2017 14:46:01 TSI NNNN

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