ATATÜRK’E SÖVMEK

‘’1923’ten, 2016’ya kadar geçen süreci hatırlayalım. 1920’de millet yoklukla boğuşurken, ülkemiz işgale uğrayınca Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında toplandık’’
Bunu, bir AK Partili Belediye Başkanı söylüyor.
‘’Mustafa Kemal, Afet İnan’la yatıp kalkıyordu’’
Bu adice lafı da, AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen sözüm ona bir tarihçi söylüyor.
O herifin, AK Parti ile organik bir bağı olmasa bile ilgisi olmadığını söylemesin kimse.
Değil mi ki, bazı AK Partili Belediye Başkanları, O’nu konuşturmak için bir biriyle yarışıyor.
Samsun’da da bir belediyemiz bu, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanını üstelik Cumhuriyetin okullarında konuşturmuştu.
Her fırsatta Atatürk’e ve O’nun silah arkadaşlarına sövüyor bu herif.
Samsun’da da hakaretlerini sürdürmüştü
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen bir TV’ kanalında da program yapıyor üstelik
Kendisi sövmekle yetinmediği gibi, Atatürk ve Cumhuriyete sövmeyi görev edinmiş müptezelleri de çıkarıp konuşturuyor.
İki akşam önceki programına çıkardığı bir başka sözüm ona tarihçi, aynı zamanda ülkemizin tarih alanında yetiştirdiği bilim insanlarından biri olan Ata’mızın manevi Kızı Afet İnan’ın iffetine dil uzatmış.
Ahmet Hakan’ın ‘’İnsanlığa sığmayacak bir yavşaklık’’ dediği gibi bu tipler, Atatürk’e sövmenin yasak olduğu zamanlarda susuyorlardı ama şimdi çeneleri açıldı maşallah.
Onlara bu fırsatı da AK Parti veriyor.
Bunu da ‘fikir özgürlüğü’ diye savunuyor birçok kişi maalesef.
Fatih’e sövmek nasıl ayıpsa.
Kanuni’ye sövmek de ayıptır.
Cumhurbaşkanımıza hakareti nasıl suç sayıyorsak.
Atatürk’e hakaret ve sövmek de suç olmalı.
Bu aşağılık sözler, fikir özgürlüğü diye savunulup ödüllendirilecek mi, suç mu sayılacak?
O TV programının devam edeceğini düşünüyorum ama AK Partili belediyeler, o edep yoksunu kişileri, ödüllendirir gibi hala konuşturacaklar mı, bunu daha çok merak ediyorum.
Bir sonuç alınır mı alınmaz mı, emin olmamakla birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusunda bulunmuş olması tek tesellim olmuştur.
Bir arkadaşımın sosyal medyadan ‘’Atatürk’e sövmek fikir özgürlüğü ise, bunlara sövmek fikir özgürlüğünün daniskasıdır’’ diye yazdığı gibi, bu gibi saçmalıklar fikir özgürlüğü falan değil.
Dibine kadar suçtur.
Kamu vicdanının rahatlaması için de, hiçbir suç cezasız kalmamalıdır.
- BIST 95.323
- Altın 142,159
- Dolar 3,6178
- Euro 3,9403
- Samsun 17 °C
- İstanbul 15 °C
- Ankara 17 °C
- İzmir 16 °C
- Ordu 21 °C
- Sinop 17 °C
- Giresun 21 °C
- Amasya 18 °C
- Rize 21 °C
- Trabzon 26 °C
- El Hijyeni Haftası Etkinlikleri
- Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı
- Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak
- Yavru Angutlar Emin Ellere Teslim Edildi
- 7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu
- Kayseri Trafiğinde İlginç Görüntü
- Çan Belediyesi’nden Hem Güldüren Hem Düşündüren Tiyatro Gösterisi
- Başsavcının Makam Aracına Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
- Spurs, Houston Karşısında 3-2 Öne Geçti
- Başkan Memiş’ten Berat Kandili Mesajı
- Bakan Bozdağ’dan Abd İle "Fetö Müzakeresinin Uzatılması" Talimatı
- Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı
- Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar
- Karaer; “20 Bin Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı”
- Doç. Dr. Gücü: “Hes’ler Hamsiyi Etkiliyor”
ATATÜRK’E SÖVMEK
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- 7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu
- Kayseri Trafiğinde İlginç Görüntü
- Doç. Dr. Gücü: “Hes’ler Hamsiyi Etkiliyor”
- Canlı Bomba İnsan Güvenliği Radarı İle Tespit Edilecek
- Sarp Sınır Kapısı’nda Tır Kuyruğu Çilesi
- (Özel Haber) Su Altının Renkli Dünyası İle Tanışmak 120 Tl
- Batuhan Yaşar: "Wikipedia Olayının Perde Arkasında Neler Var Bir Bilseniz"
- Tarihçi İlber Ortaylı: "İran’ın Yakın Tarihini Avrupalıların İncelemesine Bırakmaktan Kaçınmalıyız"
- Ödünç Dikiş Makinesi Hayatını Değiştirdi
- İki Bacağını Kaybetti Hayallerinden Vazgeçmedi
- Hainlerin 26’ncı İni De Bulundu
- Bursasporlu Taraftarlar Umreye Uğurlandı
- Konya’da “Birinci Uluslararası Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Kongresi”
- Samsun’da “Trafik Haftası” Etkinlikleri
- Güvenlik Korucuları Yemin Etti
- Araplar Samsun’u Sevdi
- Chp’li Ailenin Erdoğan Hayranı Kızı
- Macera Hastanede Ve Karakolda Bitti
- Malatya Kitap Fuarı 249 Kahramanı Konuk Ediyor
- Deprem Panelinde Salon Boş Kaldı
1/20
- BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
- KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA
- RENKLİ 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ
- HACIOĞLU VE ŞAHİN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.