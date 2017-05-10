ATATÜRK’E SÖVMEK

‘’1923’ten, 2016’ya kadar geçen süreci hatırlayalım. 1920’de millet yoklukla boğuşurken, ülkemiz işgale uğrayınca Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında toplandık’’

Bunu, bir AK Partili Belediye Başkanı söylüyor.

‘’Mustafa Kemal, Afet İnan’la yatıp kalkıyordu’’

Bu adice lafı da, AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen sözüm ona bir tarihçi söylüyor.

O herifin, AK Parti ile organik bir bağı olmasa bile ilgisi olmadığını söylemesin kimse.

Değil mi ki, bazı AK Partili Belediye Başkanları, O’nu konuşturmak için bir biriyle yarışıyor.

Samsun’da da bir belediyemiz bu, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanını üstelik Cumhuriyetin okullarında konuşturmuştu.

Her fırsatta Atatürk’e ve O’nun silah arkadaşlarına sövüyor bu herif.

Samsun’da da hakaretlerini sürdürmüştü

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen bir TV’ kanalında da program yapıyor üstelik

Kendisi sövmekle yetinmediği gibi, Atatürk ve Cumhuriyete sövmeyi görev edinmiş müptezelleri de çıkarıp konuşturuyor.

İki akşam önceki programına çıkardığı bir başka sözüm ona tarihçi, aynı zamanda ülkemizin tarih alanında yetiştirdiği bilim insanlarından biri olan Ata’mızın manevi Kızı Afet İnan’ın iffetine dil uzatmış.

Ahmet Hakan’ın ‘’İnsanlığa sığmayacak bir yavşaklık’’ dediği gibi bu tipler, Atatürk’e sövmenin yasak olduğu zamanlarda susuyorlardı ama şimdi çeneleri açıldı maşallah.

Onlara bu fırsatı da AK Parti veriyor.

Bunu da ‘fikir özgürlüğü’ diye savunuyor birçok kişi maalesef.

Fatih’e sövmek nasıl ayıpsa.

Kanuni’ye sövmek de ayıptır.

Cumhurbaşkanımıza hakareti nasıl suç sayıyorsak.

Atatürk’e hakaret ve sövmek de suç olmalı.

Bu aşağılık sözler, fikir özgürlüğü diye savunulup ödüllendirilecek mi, suç mu sayılacak?

O TV programının devam edeceğini düşünüyorum ama AK Partili belediyeler, o edep yoksunu kişileri, ödüllendirir gibi hala konuşturacaklar mı, bunu daha çok merak ediyorum.

Bir sonuç alınır mı alınmaz mı, emin olmamakla birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusunda bulunmuş olması tek tesellim olmuştur.

Bir arkadaşımın sosyal medyadan ‘’Atatürk’e sövmek fikir özgürlüğü ise, bunlara sövmek fikir özgürlüğünün daniskasıdır’’ diye yazdığı gibi, bu gibi saçmalıklar fikir özgürlüğü falan değil.

Dibine kadar suçtur.

Kamu vicdanının rahatlaması için de, hiçbir suç cezasız kalmamalıdır.