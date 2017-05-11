Hiç kimse bir başkasını sevmek zorunda olmadığı gibi; hiç kimse de Atatürk'ü sevmek zorunda değildir. Atatürk’ü sevmek yasal bir zorunluluk değil; vicdani bir sorumluluktur. Herkese olduğu gibi Atatürk'e hakaret de suçtur. Millete karşı işlenmiş bir suçtur.

Halkın cahil kalmasından yararlanmak isteyen siyasetçiler, din tacirleri, milletin aydınlatılmasından, İslam’ın doğru öğrenilmesinden rahatsız olanlar Atatürk’e de düşman oldular. İlk ayet ‘Oku’ olduğu halde okuyanı hiç mi hiç sevmediler.

Atatürk’ün Kuran’ı tercüme ettirerek herkesin Şanı Yüce Allah’ın emirlerini ve yasaklarını öğrenmesini sağlaması, kendi isteklerini İslam’ın isteğiymiş gibi gösterenlerin takkelerini düşürdü, kellerinin görülmesini sağladı. İslam düşmanlarının - dindar kisvesiyle- insanların dini duygularını sömürmesine engel olan Atatürk’e düşmanlıklarının asıl sebebi budur.

Ya sözde aydınlarımız, onlar ne yaptılar? Bulundukları yerlerde ahkam kestiler, halktan kopuk, halkın değerlerine küfür etmeyi aydınlığın birinci şartı olarak gördüler. Hiçbir şey vermedikleri halkı, her fırsatta eleştirdiler. Suç, verimi düşüren ayrık otlarında değil, tembel çiftçidedir.

Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak, ancak Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacak” dediği halde, Atatürk'ün sözlerine değil gözlerine baktılar, Atatürk'ün fikirlerini değil heykellerini yaşatmaya kalktılar. Atatürk'ü kalplerine değil, rozet olarak yakalarına taktılar. Kendini her daim korumaya muktedir Atatürk’ü yasayla korunacak hale getirdiler.

Bu hatalar istismarcıların işini kolaylaştırdı. Ne Atatürk'e ne Türk'e ne de İslam'a, düşman zarar verebilir, zarar veren ve verecek olan sözde dost, dost görünen düşmanlardır. Atatürk anlaşılsaydı ve anlatılsaydı, FİTÖ/PDY ve benzeri tehlikeleri yaşar mıydı Türkiye?

Türkiye'yi çok büyük felaketler bekliyor, herkesi hayrete düşüren dehşet verici olaylar ve açıklamalar bile şartları oluşturulmadan sağlanan yapay bir sükunettir. Yapay sükunetler, temelinde büyük faciaları barındırır. Fitili, kimin tarafından ateşlendiği belli olmayan bombalar gibi günü gelince patlar. Zaman hazırlanmanızı beklemez. Hazır olmayandan intikamını alır.

Fırat Çakıroğlu’nun katili okuldan atıldı

MHP Gen Bşk Bahçeli’nin "EGE Üniversitesi’nden Teröristlerin öğrencilikle bağını kesmesini bekliyor ve istiyoruz" çağrısı karşılık buldu. Terör olaylarına katılanların öğrencilikle ilişkisinin kesilmesiyle ilgili düzenlemeyle Ege Üniversitesi ÜO Sorumlusu Fırat Çakıroğlu’nun katil zanlısı disiplin kurulu karayla okuldan atıldı.

Eğitim ve öğretim barışı ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adım atılmış oldu. Yargılama konusu olan sanığın terörist olup olmadığı veya terör saldırısını yapıp yapmadığı değil; terör saldırısından ne kadar ceza alacağıdır. Sanığın yargılanıyor olması, yargılamanın bitmemesi, sanığın okuldan atılmasına engel değildir.

EGE Üniversitesi’nden uzaklaştırma cezası aldığı halde okula geri dönen ve dönüşleri büyük tartışmalara neden olan 30 öğrencinin terör suçundan değil; sair suçlardan uzaklaştırıldıkları ve haklarındaki soruşturmaların sürdüğü açıklandı.