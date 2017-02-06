Atatürk’ün Balıkesir’e Gelişi Kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 94. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 94. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 94. yılı coşkuyla kutlandı. Balıkesir Tren Garı'nda başlayan törende Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş gara trenle gelen Atatürk'ü temsili olarak karşıladı. Trenden inen Gazi temsili olarak beraberinde getirdiği bayrağı Vali Ersin Yazıcı'ya teslim etti.

Törende bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur, "Bugün Balıkesirliler olarak tarihi bir günü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 6 Şubat 1923 Salı günü Balıkesir için önemli bir tarih. Bundan 94 yıl önce bugün büyük coşku ve heyecanla Aziz Balıkesirliler burada bir araya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Balıkesir'de görmenin bu tarihi ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadılar. Öyle ki şehrin her yeri Yağcıbedir halılarıyla kaplanmıştı. Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddelerine kurulan zafer tankları ile 50 bin Balıkesirli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şan ve şöhretine uygun bir şekilde bağrına basmıştır. Balıkesir bulunduğu coğrafi konumu ve doğal zenginliklerinin yanı sıra Balıkesirlilerin yazdıkları kahramanlık destanlarıyla tarih sayfalarında adını yazdırmıştır" dedi.

Başkan Uğur'un konuşmasının ardından Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri izlendi. Gar önünden başlayan Ata'ya Saygı Yürüyüşü Atatürk Anıtında son buldu.