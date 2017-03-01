Atb Başkanı Bilgiç’ten İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek olmak için üyelerine çağrıda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek olmak için üyelerine çağrıda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, "Kuşu kanadı uçurur. ATB Meclis ve tüm üyelerimiz kendi çapında istihdam sağlayarak işsizliğe çare olup, ekonomimizi canlandırırız" dedi.

"İş hayatının önündeki engeller kaldırılıyor"

ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak'ın açtığı 47. oturumda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 7 Şubat'ta katıldığı Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlarla işhayatının sıkıntılarını masaya yatırdıklarını, TOBB üye ve sektör temsilcilerinin ilettiği sıkıntıların çözümüne gidildiğini, bu tarz toplantılarla iş hayatının önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi.

"Türkiye'nin işsizlik sorununu çözmemiz lazım"

"İstihdam seferberliğine katkı açısından meclis ve ATB üyelerimizin bu seferberliğe katılmalarınızı arzu ediyorum" diye konuşmasını sürdüren Başkan Şahin Bilgiç, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye'nin işsizlik sıkıntısını bir şekilde çözmemiz lazım. Hükümetimiz bu konuda yaklaşım gösterip destek oluyorsa iş hayatı olarak işverenler olarak bu işsizliğe çözümü kendi içimizde bulacağız. Bütün üyelerimiz kendi çaplarından bir olur, on olur yeni istihdam sağlasın. İlk üç ay yeni işbaşı eğitimiyle başlayan insanların hem asgari ücret maaşlarını, hem de SSK primlerini devletimiz üstleniyor. Kalan dokuz ay'da da işveren sadece 1.404'ünü veriyor. Bu tür politikalarda devletimizin ciddi destekleri var. Sıkıntılı geçen 2016 yılından sonra 2017 yılında rahatlamalar olacağı kanaatindeyim. Vergisini düzgün ödeyenlere yüzde 5'lik indirim var. KDV indirimleri, ihracatçıya ödenen prim teşvikleri, Kredi Garanti Fonunun %85'e kadar kefaletiyle verilen kredilerle şuan 250 milyarlık kredi hacmi oluştu. Buda bütün iş hayatını olumlu etkiliyor."

"Bu ülke hepimizin"

Hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin aleyhinde ciddi kampanyalar olduğunuda ifade eden Başkan Bilgiç, "Bu ülke hepimizin. Türkiye'yi hem siyasi açıdan istikrarsızlaştırmak isteyenler hem de ekonomisini bozma gayretleri olanlar var. Komşu ülkelerimizde cereyan eden istikrarsızlık ve kargaşadan ülke olarak bizde olumsuz yönde etkileniyoruz. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde, dimdik ayakta durarak güçlü olmak zorundayız. Birileri ülkemizi sadece siyasi olarak değil ekonomik yöndende kıskaç altına almaya çalışıyor. Bizler daha canlı, diri bir şekilde tüm bunlara karşı meydan okumalıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerine geçildi.