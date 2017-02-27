Atb Yönetiminden Türel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i yeni hizmet binasında...

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i yeni hizmet binasında ziyaret etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav, Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ve Süleyman Ersan'la birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i yeni hizmet binasında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Borsa'nın çalışmaları gündeme gelirken Hayvan Borsası'yla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. ATB Başkanı Çandır, Kömürcüler'de kurulması planlanan Hayvan Borsası'yla ilgili şirket kurma izninin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" tarafından onaylandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin şirkete ortaklığıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının ardından kurumsal yapının oluşacağını kaydeden Çandır, projenin hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Menderes Türel, ATB heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Antalya'nın Hayvan Borsası'na uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu belirten Türel, kurulması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Türel, Hayvan Borsası'nın bölge hayvancılığının gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Çandır, Türel'e ziyaretin anısına cam vazo hediye etti.