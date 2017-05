'ATEŞ HATTINDAN ÇIKMADIK'

Ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Samsunspor’da, gözler Göztepe maçına çevrildi. Teknik Direktör Osman Özköylü, henüz her şeyin bitmediğini belirterek, rehavete kapılmayacaklarını dile getirdi

TFF 1’nci Lig’de 32’nci hafta oynanan Giresunspor maçını uzatma dakikalarında Gökay İravul’un ayağından kazandığı golle 1-0 kazanan Samsunspor’da yüzler gülüyor. 27’nci hafta deplasmanda alınan Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından Manisaspor, Elazığspor ve Eskişehirspor’a mağlup olan Ümraniyespor ile de berabere kalan Kırmızı-Beyazlı takım, üzerindeki kara bulutları Giresunspor maçıyla dağıttı.

DERİN BİR NEFES ALDIK

4 maç sonra yeniden galibiyetle tanışarak büyük bir sevinç yaşayan Kırmızı-Beyazlılar, Cuma günü oynayacakları Göztepe maçını düşünmeye başladı. Teknik Direktör Osman Özköylü, alınan bu galibiyetin kendilerine derin bir nefes aldırdığını söyleyerek, “Böyle bir maçta kazanmak önemliydi. 20 günde 5'inci maçımızı oynadık. Yani bu belki bütün takımlar için geçerli ama biz alt sıralardayız, stresimiz daha fazla. Kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden gerginlik ve stres altında oynanan maçlarda bazen istediğiniz olmuyor, bazen çocuklar çok istemesine rağmen bazı şeyleri tam istediğimiz gibi yapamıyor. Keşke rahat olabilsek, keşke biraz daha yukarılarda olabilsek. O zaman çok daha rahat ve keyifli maçlar oynayabilirdik” dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Giresunspor karşısındaki mücadelelerinden dolayı oyuncularının alkışlanması gerektiğini dile getiren Özköylü, "Çok karakterli bir mücadele ortaya koyduk. Belki çok pozisyon olmadı ama maçı sonuna kadar hak eden taraf bizdik. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz süreçte elde ettiğimiz bu galibiyet, bize derin bir nefes aldırdı. Lig halen devam ediyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçları tamamlamalıyız” diye konuştu.

RAKİPLERİMİZİN DE HEDEFİ VAR

Kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını ve her an her şeyin olabileceği bir lig yaşandığını söyleyen Osman Özköylü, “Önümüzde iki maç daha var. Kalan son iki maçımızı da ligde iddiası olan takımlarla oynayacağız. Bu hafta oynayacağımız Göztepe, Play-Off hesapları yapıyor. Son hafta karşılaşacağımız Bandırmaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Hem yukarıdaki takımların hem de aşağıdaki takımların birbirlerine olan puan farkının çok yakın olması işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. O nedenle ciddiyetimizi koruyup Göztepe maçına odaklanacağız” ifadelerini kullandı.