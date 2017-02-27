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Atiba: "Bu Galibiyetle Büyük Bir Adım Attık"

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Atiba: "Bu Galibiyetle Büyük Bir Adım Attık"
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba, şampiyonluk için, "Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz...

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba, şampiyonluk için, "Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Atiba, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Galatasaray çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım bu pozitif sonuçlar devam edecek" dedi.

UEFA Avrupa Ligi için ise Atiba, "Çok deneyimli takımlar var. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya kolduk. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz" dedi.

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