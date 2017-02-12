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Atık Kumaşlar Kadınların Ellerinde Yeniden Şekilleniyor

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Atık Kumaşlar Kadınların Ellerinde Yeniden Şekilleniyor
Yozgat'ta giyim kursuna katılan kadınlar, tekstil fabrikalarından temin ettikleri kumaş atıklarından ve evlerinde kullanmadıkları ürünlerden kendilerine...

Yozgat'ta giyim kursuna katılan kadınlar, tekstil fabrikalarından temin ettikleri kumaş atıklarından ve evlerinde kullanmadıkları ürünlerden kendilerine özgü yeni giysiler elde ederek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen giyim kursunda eğitim gören kadınlar, çeşitli kıyafetler ve süs eşyaları üretiyor. Dikiş eğitimi alan kadınlar atık kumaşlardan elde ettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sağlarken, ailelerinin ihtiyaçlarını da gideriyorlar.

Atık kumaşlardan organik bebek elde ettiklerini dile getiren Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Öğretmeni Ayşe Şimşek, "Bebeğimizi tamamıyla organik ve kumaş atıklarıyla elde ediyoruz. Çöpe atılan kazakları söküp saçlarını elde ediyoruz. Kumaşlarımız tamamıyla organik ve diktiğimiz kıyafetlerden artanları birleştirerek bebeklerimizi oluşturuyoruz. Hem çocuklar için güzel bir oyun aracı oluyor hem de hanımlarımız için de bir terapi oluyor" dedi.

Kursiyerlerden Sevda Kızılay ise, "Aldığım kumaşla pantolon diktim, kalanıyla da eşime cepken dikiyorum. Ucuz maliyetli bir kumaş, artan kumaşları değerlendiriyorum. Kızıma da elbise yapıyorum. Kursa 3 yıldır devam ediyorum. Bayanlara da tavsiye ediyorum. Evde oturmaktansa buraya gelerek çok küçük maliyetlerle ürünler çıkarabilirler. Sipariş alıyoruz isterlerse ama daha çok evimize katkımız oluyor" diye konuştu.

Kursiyer Zeliha Erkaya da, "Kursa bu sene başında katıldım. Yeni başlamama rağmen birçok ürün çıkardım. Kumaşlarımızı birkaç dükkan var oradan alıyoruz. Kumaşlar maliyet olarak bize çok hesaplı geliyor. Ailemize, eşimize, dostumuza da dikiyoruz ve aile ekonomisine katkımız oluyor. Kullanılmayan bir metre kalmış bir kumaşı alarak dikip ortaya bir ürün çıkarabiliyorsunuz. Bu zamana kadar kaban gömlek diktim" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ayşe Yaşar ise yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız, öğretmenlerimizin verdiği bilgiler ve eğitimler doğrultusunda atık kumaşları gündelik kıyafetlere dönüştürüyorlar. Öğretmenlerimiz bir takım fabrikalara müracaatta bulunuyorlar. Fazla ürünleri ya da kullanmadıkları ürünleri okulumuza ücretsiz gönderiyorlar. Bunlar kumaş, düğme, ip, aksesuar oluyor. Bayanlarımız kumaşları kullanıyorlar. Kursiyerlerimiz hiç para harcamadan ürüne dönüştürüyorlar. Sipariş alırlarsa para da kazanıyorlar. Devletimizin kadınlarımıza yönelik pek çok teşviki var. Aldıkları belgeleri değerlendirmek isterlerse ticarete de atılabilirler" dedi.

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